«Используйте розовые оттенки с осторожностью»: сделайте макияж в стиле Барби

Стало известно, какой макияж обязательно нужно попробовать каждой этим летом.

Визажист посоветовала образ в стиле Барби.

Для начала важно подготовить кожу, используя крем или праймер для увлажнения. Если есть проблемные участки, можно применить корректор или консилер. Затем важно нанести тональную основу, которая соответствует оттенку вашей кожи.

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Чтобы придать здоровый и свежий вид, выберите нежный розовый оттенок румян. Нанесите его на яблочки щек и растушуйте в направлении висков. Избегайте слишком интенсивного нанесения, чтобы не создать эффект «кукольного» лица.