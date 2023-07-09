«Используйте розовые оттенки с осторожностью»: сделайте макияж в стиле Барби

Стало известно, какой макияж обязательно нужно попробовать каждой этим летом.
Визажист посоветовала образ в стиле Барби.
Для начала важно подготовить кожу, используя крем или праймер для увлажнения. Если есть проблемные участки, можно применить корректор или консилер. Затем важно нанести тональную основу, которая соответствует оттенку вашей кожи.
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Чтобы придать здоровый и свежий вид, выберите нежный розовый оттенок румян. Нанесите его на яблочки щек и растушуйте в направлении висков. Избегайте слишком интенсивного нанесения, чтобы не создать эффект «кукольного» лица.
Для глаз можно использовать светло-розовые и перламутровые оттенки теней. Нанесите светлый цвет на веки, чтобы придать глазам свежесть и яркость. Затем добавьте немного глубокого розового оттенка во внешний уголок и растушуйте. Завершите макияж глаз, применив тонкую черную или коричневую подводку и тушь для ресниц.
Для губ выберите розовую помаду или блеск, чтобы придать им оттенок. Главное – не сделать губы слишком ярким. Не забудьте закрепить макияж и предотвратить блеск, нанеся пудру по всему лицу.
«Помните, что главное правило в макияже в таком стиле – это сбалансированность. Используйте розовые оттенки с осторожностью, чтобы избежать чрезмерной яркости или перегрузки», – заключила специалист в беседе с vnimanie.pro.