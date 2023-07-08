Накроет волной успеха и счастья: астролог Елена Мун рассказала, чего ждать россиянам в ближайшие дни

Астролог Елена Мун поделилась своим прогнозом, согласно которому период 9-10 июля может стать крайне успешным для россиян. Эксперт пояснила, в чем будет заключаться главная особенность этих дней.
По словам Мун, 9 и 10 июля отметятся тем, что будут наполнены общением с людьми. Будут новые знакомства. Особенно успешным будет процесс обмена мнениями с другими людьми. Однако она подчеркнула, что нужно будет помнить несколько правил, чтобы не спугнуть успех.
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«Смело выражайте идеи, вводите новшества и усовершенствования, реорганизуйте рабочие процессы. Хороший период для обучения, командировок, творческой деятельности», — рассказала астролог, пишет портал «А теперь внимание!».