Накроет волной успеха и счастья: астролог Елена Мун рассказала, чего ждать россиянам в ближайшие дни

По словам Мун, 9 и 10 июля отметятся тем, что будут наполнены общением с людьми. Будут новые знакомства. Особенно успешным будет процесс обмена мнениями с другими людьми. Однако она подчеркнула, что нужно будет помнить несколько правил, чтобы не спугнуть успех.

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