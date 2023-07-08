Как избавиться от запаха затхлости из барабана стиральной машины: помогут 2 таблетки — хватит надолго

Со временем стиральная машинка неизбежно начинает пахнуть затхлостью. Это происходит из-за того, что на внутренних деталях техники скапливается грязь и известковый налет.

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Вы можете попытаться избавиться от неприятного аромата с помощью бытовой химии. Однако она не всегда эффективна. Поэтому лучше не тратить силы и средства на пустые эксперименты, а сразу воспользоваться этим гениальным советом.

Опытные хозяйки рассказали о том, что проблема легко решается с помощью двух таблеток для чистки зубных протезов. Их следует положить в барабан и запустить стирку при самой высокой температуре. Когда машинка выполнит программу, от запаха не останется никакого следа.

Данную процедуру рекомендуется проводить раз в несколько месяцев.

Источник: cpykami.ru