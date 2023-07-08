Что сделать с вишней после сбора урожая: подкормка не нужна — важна другая процедура

Когда речь заходит о том, как правильно ухаживать за вишней после финального сбора ягоды, то садоводы делятся на два лагеря.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Звездная пыль».

Одни считают, что кустам нужна подкормка в конце лета, чтобы подготовиться к следующему сезону. А другие кричат о том, что внесение удобрений следует отложить до весны.

Как выяснилось, правы последние. Ближайшая подкормка понадобится после зимы. Но это не значит, что в августе вишню нужно оставить без внимания.

Во второй половины лета кусты следует обработать от грибка. Для этого отлично подойдет бордоская жидкость, которую можно найти в любом садовом магазине.

Источник: tut-news.ru