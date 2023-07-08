Как понять, что пора выкапывать тюльпаны: есть один яркий признак — смотрите на листья

Некоторые сорта тюльпанов можно не выкапывать. Но они в меньшинстве. Большая часть растений все-таки нуждается в этой процедуре.

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Однако нет необходимости бежать за лопатой сразу после того, как облетит последний цветок. Рекомендуется подождать, пока питательные вещества перейдут из надземной части в луковицу тюльпана.

По словам агронома Анастасии Коврижных, приступать к процессу стоит тогда, когда пожелтеет хотя бы половина листьев растения. Это верный признак того, что луковица уже набралась сил для следующего сезона.

Источник: издание belnovosti.by