Деньги придут на карту в июле: ПФР единоразово перечислит россиянам по 20 тысяч рублей

Отмечается, что такую финансовую помощь от государства можно получить, если взять к себе в семью ребенка из детского дома.

Выплата предназначена для приемных родителей или попечителей при усыновлении или установлении официальной опеки, а ее размер зависит от возраста ребенка.

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По словам эксперта, чаще всего пособие на маленького ребенка составляет 22 909 рублей. Если ребенок старше 7 лет или усыновляются одновременно брат и сестра или же речь идет о ребенке-инвалиде, то сумма возрастает до 175 043 рублей, сообщает PRIMPRESS.