Уже созрел! Названы верные признаки того, что пора убирать чесночные грядки — не опоздайте

Озимый чеснок созревает раньше многих культур. В некоторых областях нашей страны его убирают уже в первой половине июля. Однако не стоит полагаться только на календарь, ведь есть четкие признаки, которые указывают на то, что луковица уже поспела.

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Первое, на что следует обратить внимание — это внешний вид пера. Если нижние листья засохли, а кончики верхних начали желтеть, то время пришло.

Второй важный признак — это состояние контрольных стрелок. Если вы заметили, что семена пробились сквозь пленку, то немедленно выкапывайте чеснок.

Третий момент. Извлеките одну луковицу из земли. А затем оцените состояние ее оболочки. Если она стала твердой и приобрела фиолетовый оттенок, то медлить с уборкой урожая нельзя.

Источник: sadoezh.ru