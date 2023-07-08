Как спасти капусту от нашествия прожорливых гусениц: выручит бесплатное средство

Каждый, кто хоть раз сажал капусту на своем участке, непременно сталкивался с такой проблемой, как нашествие гусениц бабочки-белянки.

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Если не предпринимать мер против этих прожорливых личинок, то вскорости не останется ни одного целого листа. А без листьев не будет и кочанов.

Начинающие дачники предпочитают собирать гусениц вручную. Так как опасаются опрыскивать растения химикатами.