Как спасти капусту от нашествия прожорливых гусениц: выручит бесплатное средство

Каждый, кто хоть раз сажал капусту на своем участке, непременно сталкивался с такой проблемой, как нашествие гусениц бабочки-белянки.
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Если не предпринимать мер против этих прожорливых личинок, то вскорости не останется ни одного целого листа. А без листьев не будет и кочанов.
Начинающие дачники предпочитают собирать гусениц вручную. Так как опасаются опрыскивать растения химикатами.
А их более хитрые коллеги используют в борьбе с паразитами измельченную древесную золу. Если опудрить ею посадки, то капуста будет спасена: зола точно не повредит будущему урожаю, зато напрочь отобьет аппетит у гусениц.
Источник: izvmor.ru