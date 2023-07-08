Новая рекордная индексация в России сразу на 18,5%: пенсионеров обрадовали повышением выплат

Это касается официально трудоустроенных пожилых гражданах, индексация выплат для которых была приостановлена.

Отмечается, что произойдет повышение минимального размера оплаты труда (МРОТ), что затронет большое количество работающих пенсионеров, так как бывают случаи, когда они получают минималку.

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