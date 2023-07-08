Новая рекордная индексация в России сразу на 18,5%: пенсионеров обрадовали повышением выплат

В России живут десятки миллионов пенсионеров в России. Многие получают не только основные выплаты, но и дополнительные. Примечательно, что российским гражданам пенсионного возраста рассказали о грядущей рекордной индексации определенных выплат сразу на 18,5%. Специалист в области пенсионных вопросов Сергей Власов раскрыл подробности.
Это касается официально трудоустроенных пожилых гражданах, индексация выплат для которых была приостановлена.
Отмечается, что произойдет повышение минимального размера оплаты труда (МРОТ), что затронет большое количество работающих пенсионеров, так как бывают случаи, когда они получают минималку.
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«Например, если зарплата пенсионера была в районе 16 тысяч рублей, то со следующего года он получит прибавку в размере около 3 тысяч рублей.
Учитывая, что очень многие работающие пожилые граждане получают именно минималку, индексация затронет миллионы человек», – уточнил он, сообщает PRIMPRESS.