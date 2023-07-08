Не стригите волосы в эти дни июля: пострадает качество локонов — с Луной шутки плохи

Луна влияет на все естественные процессы, происходящие на нашей планете. Поэтому многие люди стараются ориентироваться на фазы этого небесного тела даже тогда, когда планируют отправиться в парикмахерскую. Ведь если выбрать для стрижки неправильную дату, то локоны станут станут хуже расти.

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Астрологи считают неудачными днями для манипуляций с волосами: 9, 13, 15, 19, 23, 26 и 29 лунные сутки. В июле-2023 эти дни соответствуют 7, 11, 15, 17, 26, 30 и 31 числу месяца.

Источник: thevoicemag.ru