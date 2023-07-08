Не стригите волосы в эти дни июля: пострадает качество локонов — с Луной шутки плохи

Фото: freepik.com/freepik

Считается, что фазы Луны влияют на рост волос.

Луна влияет на все естественные процессы, происходящие на нашей планете. Поэтому многие люди стараются ориентироваться на фазы этого небесного тела даже тогда, когда планируют отправиться в парикмахерскую. Ведь если выбрать для стрижки неправильную дату, то локоны станут станут хуже расти. 

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Астрологи считают неудачными днями для манипуляций с волосами: 9, 13, 15, 19, 23, 26 и 29 лунные сутки. В июле-2023 эти дни соответствуют 7, 11, 15, 17, 26, 30 и 31 числу месяца.

Источник: thevoicemag.ru

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