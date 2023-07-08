Пятки станут мягкими, как у ребенка: поможет копеечное средство — дел на 40 минут

Если вы страдаете от сухих мозолей и грубых натоптышей, то этот рецепт вас здорово выручит. Делайте все четко по инструкции, и уже через 40 минут ваши пяточки станут гладкими, как у ребенка.

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Вам потребуется подготовить: 1,5 литра горячей воды, 1 большую ложку стружки хозяйственного мыла, 2 большие ложки соды, 5 измельченных в порошок таблеток аспирина, 1 маленькую ложку сока лимона, такое же количество холодной воды, полотенце, ватные диски, терку для ног, целлофановую пленку и носки.

Налейте кипяток в таз, растворите в нем мыло и соду. Затем опустите в этот состав ваши ножки и подождите полчаса. Пока пятки отмокают, смешайте аспирин с лимонным соком и холодной водой. Этот состав вам пригодится немного позже.

По прошествии 30 минут достаньте ноги из таза. Аккуратно промокните их полотенцем. А затем приложите к проблемным местам ватные диски с кашицей из аспирина и лимона. После этого зафиксируйте примочку с помощью пленки, наденьте носки и подождите.

Уберите целлофан через 7 минут и пройдитесь по стопам мелкой теркой для пяток. Далее ополосните ноги чистой водой, а затем нанесите питательный крем. И на этом все. Ваши пяточки идеально гладкие!

Помните: при наличии неприятных ощущений процедуру рекомендуется прервать.

Источник: cpykami.ru