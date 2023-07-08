Полейте лук этим настоем сейчас: он станет вкуснее и будет дольше храниться — финальная подкормка

Если вы сажаете много лука, чтобы обеспечить себя этим овощем до следующего сезона. То в ваших интересах увеличить сроки хранения данной культуры.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Звездная пыль».

Бывалые огородники говорят, что нужно за месяц до сбора урожая полить луковые грядки особым составом, и лежкость овоща сразу же вырастет в разы. Кроме того, эта процедура положительно скажется и на вкусе: лук будет сладким.

Чтобы приготовить финальную подкормку, нужно смешать 10 литров воды с 1 стаканом золы и подождать сутки. Когда настой будет готов, его следует тут же использовать по назначению.

Разбавлять удобрение не нужно. Его концентрация идеально подходит для ваших целей.

Источник: издание belnovosti.by