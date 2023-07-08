Сделайте это с ирисами после увядания: в будущем сезоне станут цвести еще пышнее

Ирисы, как и прочие растения, нуждаются в вашем внимании на протяжение всего сезона. А не только во время формирования бутонов. Поэтому, если вы хотите увидеть пышное цветение в следующем году, не забудьте подкормить культуру сразу после завершения цветения.

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Опытные садоводы рекомендуют использовать для этих целей любое комплексное удобрение. Но будьте внимательны, средство должно быть с пометкой: «для цветов». Не стоит покупать подкормку для овощных культур, она не даст нужного эффекта.

Источник: gorodovoy.ru