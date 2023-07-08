Подкормите томаты во время цветения: завязей станет в 10 раз больше — рецепт мощного состава

Иногда из-за недостаточно плодородной почвы на томатных кустах образуется мало завязей. А случается и такое, что завязи есть, но они начинают опадать. Чтобы не допустить такой ситуации, дачники стараются заранее удобрять помидорные грядки.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Звездная пыль».

Однако не спешите огорчаться, если вы упустили этот важный момент. Даже сейчас, в период цветения, все еще можно повлиять на процесс. Но нужно поспешить.

Чтобы подпитать помидоры в июле, нужно опрыскать растения особым составом. Для его приготовления потребуется смешать 9 литров воды, 1 литр молока, половину чайной ложки борной кислоты и 10 капель йода.

Процедуру рекомендуется проводить рано утром или вечером. По словам опытных дачников, такая обработка позволит увеличить количество завязей до 10 раз. А если повторить опрыскивание в период плодоношения, то овощи вырастут крупнее и вкуснее обычного.

Источник: cpykami.ru