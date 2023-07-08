Нужно ли обрезать смородиновые кусты после финального сбора урожая — многие ошибаются

Чтобы смородина дала на следующий год еще больше крупных сладких ягод, нужно обязательно провести обрезку куста. Сделать это следует сразу после финального сбора урожая.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Звездная пыль».

Удалять рекомендуется только старые толстые ветки, возраст которых перевалил за 5 лет. Толку от таких побегов нет, так как на них уже не образуется завязь.

Помимо этого, необходимо обрезать ветки, направленные внутрь куста, а также сухие и поврежденные части растений.

Нижнюю поросль смородины тоже следует отсечь, чтобы кустарник не был слишком густым.

Оставшиеся ветки рекомендуется укоротить на 6-8 см. Это простимулирует куст на образование боковых побегов.

Источник: cpykami.ru