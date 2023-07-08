Нужно ли обрезать смородиновые кусты после финального сбора урожая — многие ошибаются

Фото: freepik.com/bearfotos

Ветки следует удалить, но не все!

Чтобы смородина дала на следующий год еще больше крупных сладких ягод, нужно обязательно провести обрезку куста. Сделать это следует сразу после финального сбора урожая.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Звездная пыль».

Удалять рекомендуется только старые толстые ветки, возраст которых перевалил за 5 лет. Толку от таких побегов нет, так как на них уже не образуется завязь.  

Помимо этого, необходимо обрезать ветки, направленные внутрь куста, а также сухие и поврежденные части растений. 

Нижнюю поросль смородины тоже следует отсечь, чтобы кустарник не был слишком густым. 

Оставшиеся ветки рекомендуется укоротить на 6-8 см. Это простимулирует куст на образование боковых побегов. 

Источник: cpykami.ru

Читайте также