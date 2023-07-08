Сделайте это с кабачками в июле, иначе рискуете остаться без овощей — стоит поторопиться

Многие огородники забывают о том, что у кабачков нужно удалять часть побегов уже в июле. Эта культура имеет слишком пышную зелень. А в листьях любят селиться разные вредители. К тому же под ними скапливается влага, что может привести к загниванию урожая.

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В первую очередь следует избавиться от самых нижних побегов. Так как они контактируют с землей.

Листья следует удалять как можно ближе к стеблю. Делать это рекомендуется с помощью острого секатора. Процедуру нужно проводить в солнечную погоду. При этом желательно успеть убрать все лишнее до обеда, чтобы срез успел подсохнуть.

Источник: издание belnovosti.by