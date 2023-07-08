Домашний уход: как отрастить длинные пушистые ресницы — результат за неделю

Укрепить ресницы, а также сделать их плотнее и длиннее можно с помощью двух народных рецептов. Видимый результат появится уже через неделю. Главное — не лениться делать процедуры каждый день.

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Для приготовления составов возьмите одну большую ложку льняных семян и стакан воды. Смешайте ингредиенты в чистой кастрюле и поместите ее на включенную плиту. Отсчитайте пять минут после закипания жидкости. Затем снимите посудину с огня и дождитесь остывания отвара. Далее пропустите средство через бинт и разделите его на две равные части.

В первую баночку с отваром добавьте одну большую ложку алоэ вера, одну маленькую ложку касторового масла и такое же количество жидкого витамина Е.

Этот состав рекомендуется наносить на ресницы перед сном, чтобы он мог стимулировать рост волос на протяжении всей ночи.

Во второй емкости с льняной водой размешайте по одной маленькой ложке миндального масла и растворимого кофе.

Это средство следует наносить на брови и ресницы. Его нужно держать не более часа.

Оба состава необходимо хранить в холодильнике. Срок годности: 7 дней. Процедуры требуется проводить каждый день в течение одной недели.

Источник: cpykami.ru