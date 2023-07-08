Этот ингредиент обязателен! Что добавить к маринованным огурцам, чтобы те получились аппетитно хрустящими

Замариновать огурцы — дело нехитрое, однако аппетитного хруста удается добиться далеко не всегда.

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Кто-то винит в этом «неправильную» форму овощей, не срезанные попки или неверную нарезку, но на деле ни один из этих факторов не влияет на хруст. Дело в другом!

Чтобы маринованные огурцы получились хрустящими, нужно добавить всего один ингредиент — листья черной смородины, вишни или дуба. Считается, что именно они придадут блюду аппетитный «хрум» при кусании.

Листья нужно укладывать на дно банки, и только после этого класть овощи. На одну литровую емкость достаточно пяти листочков, — аромат будет волшебный!

Ранее мы рассказывали, как приготовить маринованные шампиньоны всего за пять минут. Рецептом поделился главный шеф-повар телеканала СТС Александр Белькович. К слову, на три порции у него ушло 207 рублей.

По материалам belnovosti.by