Почему не стоит сажать тую на участке — вы и представить себе не могли

Многие украшают свои участки саженцами туи, однако опытные садоводы настоятельно не рекомендуют этого делать.

Растение эффектно смотрится, приятно пахнет, к тому же туя убивает вредителей, однако для участка ее наличие считается скорее минусом, и вот почему.

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Туя засоряет почву, подавляет другие растения и создает масштабную тень. Мало того, ее прочные корни могут повредить фундамент дома и садовые тропинки. Пострадают от такого соседства, в том числе плодовые деревья — все из-за корней, расположенных близко к поверхности.

Особенно туя губительна для груши. Рядом с хвойным ее листья и плоды могут покрыться черными пятнами, а урожайность — снизиться.

К слову, тую не советуют сажать на участке и по ряду других причин. Например, некоторые верят, что туя привлекает болезни и нехорошее везение. Якобы когда туя вырастет, то она отнимет жизнь у хозяина.

По материалам belnovosti.by