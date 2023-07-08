Эта стрижка просто создана для женщин старше 50 — мужчины обомлеют, узнав реальный возраст

Грамотно и в соответствии с возрастом подобранная прическа способна творить чудеса, — она и морщины скроет, и годы уменьшит и в целом сделает женщину увереннее в себе. Стрижка, о которой пойдет речь, просто создана для женщин старше 50 лет.

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Ее техника предполагает, что мастер формирует на голове клиента пряди разной длины, что, в свою очередь, обеспечивает волосам безупречный объем. Называется стрижка «градуированный боб».

Такой вариант визуально стирает все возрастные изменения. Морщины становятся едва заметными, а сама женщина получает ухоженный вид и восторженные взгляды мужчин.

Длина у такой прически может быть любая — и с длинными, и с короткими волосами эта стрижка выглядит одинаково выигрышно и актуально.

Челка также допускается, но есть нюанс: женщинам за 50 предпочтительнее длинная челка с укладкой по диагонали или асимметричная.

По материалам издания «Новый очаг».