Чем посыпать «денежное дерево», чтобы оно наконец-то зацвело — глазам не поверите

«Денежное дерево» оно же толстянка, красуется на окнах многих домов. Однако цветение этого популярного растения видели только единицы.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Звездная пыль».

Некоторые хозяйки вообще сомневаются, что толстянка способна выпускать бутоны. Поэтому продолжают любоваться листьями, успокаивая себя тем, что у соседки растение тоже не спешит распускаться.

Но, оказывается, «денежное дерево» все-таки может цвести. Если обеспечить ему правильный уход и подкормку, то оно мигом покроется белыми бутонами.

Во-первых, важен грунт. Почва в горшке с толстянкой должна быть с примесью песка. Во-вторых, растение ни в коем случае нельзя часто поливать. Оптимальный вариант: 1 раз в 3 недели. И в-третьих, «денежному дереву» нужна яичная скорлупа. Вернее, элементы, которые в ней содержатся.

Чтобы растение быстро пошло в рост и выпустило бутоны, нужно измельчить яичные отходы в порошок. И посыпать ими почву вокруг толстянки.

Источник: YouTube-канала «Дачные хитрости»