Так выглядит самый нелепый и безвкусный маникюр-2023 — откажитесь от него, чтобы не выглядеть странно

Безвкусный и неактуальный маникюр перечеркнет даже самый дорогой и элегантный образ. Чтобы не попасть в просак, эксперты издания Marie Claire дали ценные советы по выбору формы и покрытия.

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Так, одна из существующих форм ногтей — стилеты, напоминающие остро заточенные кинжалы, — невероятно популярна среди девушек, хотя утратила свою актуальность. К тому же, стилеты непрактичны и в быту с такими ногтями крайне неудобно.

Та же участь настигла длинные трапециевидные ногти. Такой маникюр выглядит грубо и противоречит тренду на естественность и минимализм.

В финале безвкусной подборки — кружевной нейл-арт. Лет 10 назад такой маникюр был на пике, но теперь он смотрится нелепо и неуместно. Лучше отказаться от такого маникюра в пользу более актуального, или же не делать его вовсе.

По материалам Marie Claire.