Три часа в такой воде и тюль будет ослепительно белая! Желтизна исчезнет на глазах — настоящее бытовое чудо

Чистюли раскрыли секрет, как им удается сохранить кипенно-белый оттенок тюли даже спустя много лет. Этот способ они проверяют из раза в раз, и итог всегда один — кристальная белизна без ощутимых затрат.

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Весь трюк в обычной поваренной соли. Как показала практика, хлорид натрия отлично справляется с неестественными оттенками на светлых вещах.

Поэтому чтобы вернуть любимым шторам былую белизну, нужно наполнить емкость водой (ванну или глубокий таз), добавить 4 столовые ложки соли и перемешать до растворения.

Далее опустите тюль в соленую воду и оставьте на 3-4 часа. За это время соль подействует на шторы удивительным образом — уберет желтизну, выведет въевшийся запах; настоящее бытовое чудо!

По истечении времени прополоскайте тюль, дайте высохнуть и наслаждайтесь чистотой.

По материалам belnovosti.by