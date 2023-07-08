Именно так жарят рыбу профессионалы — без брызг масла и едкого запаха: в чем секрет

У профессиональных кулинаров есть несколько рабочих лайфхаков, которые заметно упрощают процесс готовки жареной рыбы. Обычно брызги от масла летят во все стороны, и запах рыбы прочно въедается в поверхности, в руки, но только не у шефов, и вот почему.

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Чтобы запах не распространялся по всей кухне и был едва уловим, они ставят кастрюлю с водой на соседнюю конфорку. При закипании кулинары добавляют в жидкость уксус и сок лимона — эти ингредиенты имеют куда более резкий аромат, поэтому запросто перекроют рыбный «дух».

А чтобы очистить разделочную дощечку и вымыть руки, они используют зубную пасту.

От летящих повсюду капель масла профессионалов спасает добавленная на сковороду щепотка соли и кусочек сливочного масла.

По материалам belnovosti.by