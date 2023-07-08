Как прогнать муравьев за два часа: распылите ароматный состав — унесутся со скоростью света

Если муравьи каждый год с завидным упорством строят свое жилище на вашем участке, то пора поставить в этом вопросе точку. Нужно полить их место обитания таким составом, чтобы напрочь отбить желание возвращаться назад.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Звездная пыль».

Опытные огородники утверждают, что избавиться от назойливых вредителей можно с помощью картофельного настоя.

Для приготовления этого средства нужно измельчить блендером одну картофелину и половину чайной ложки гвоздики. Подождать пару минут и пропустить получившуюся массу через марлю. Далее сок следует разбавить одним литром теплой воды, добавить в него лавровый лист и оставить на пару часов.

Готовый настой рекомендуется перелить в бутылку и распылить прямо на муравейник. Насекомым не понравится такой фокус. От запаха пряностей они тут же бросятся врассыпную.

Источник: gorodche.ru