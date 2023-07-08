Такую картошку фри можно даже детям — без грамма масла! Раскрываем секрет кулинаров

Чтобы приготовить картошку фри необязательно ее погружать в кипящее масло, к тому же так она получается очень жирная. Есть гораздо более простой способ приготовления излюбленного многим гарнира, и в нем нет ни грамма вредностей — ни масла, ни жира: просто идеально что для детей, что для взрослых.

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Для начала нарезаем очищенный и вымытый картофель на брусочки, как следует их обсушиваем.

Далее раскладываем заготовки на разделочной доске и отправляем в морозильную камеру.

Пока картофель замораживается, возьмемся за панировочную смесь. Для этого смешиваем кукурузную муку, перец и куркуму — для удобства можно это сделать в обычном полиэтиленовом пакете.

Заготовки фри достаточно подмерзли, поэтому отправляем их в пакетик с приготовленной смесью. Хорошенько трясем, чтобы приправа обволокла абсолютно каждый брусочек, после чего выкладываем их на застеленный пергаментом противень и выпекаем при 220 градусах 7-10 минут.

По материалам belnovosti.by