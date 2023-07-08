Обалденный рецепт блюда из куриной грудки: без жарки, варки и запекания — пальчики оближешь

Когда печеная, вареная или жареная куриная грудка приелась, а само по себе мясо очень нравится, то можно попробовать этот вариант приготовления. Он неизбит и по вкусовым качествам превосходит привычные блюда.

Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Звездная пыль».

Берем два килограмма куриных грудок, промываем, обсушиваем, после чего обваливаем мясо в смеси из сахара (2 ст.л.) и крупной соли (4 ст.л.), и в таком виде убираем в холодильник на 12 часов.

По истечении времени промываем грудку под проточной водой, снова обсушиваем бумажными полотенцами, и обваливаем курицу в любимых специях (как правило, это черный и красный молотый перец). Заворачиваем в марлю и отправляем в холодильник на 12 часов.

Получается сумасшедше вкусное вяленое мясо! А любители более сухой продукции могут подвесить курицу на кухне до желаемого состояния.

По материалам belnovosti.by