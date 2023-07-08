«Неотъемлемый спутник нашей жизни»: в Госдуме предложили стандартизировать шаурму

Аж шаурмы захотелось... Фото: Global Look Press

Чтобы в этом блюде остались только полезные ингредиенты.

Вице-спикер Госдумы Владислав Даванков предложил главе Роспотребнадзора Анне Поповой разработать официальные рекомендации по приготовлению шаурмы.

«Сегодня у нас нет стандарта «правильной» шаурмы — поэтому каждый готовит ее, как хочет, — цитирует депутата РИА Новости. — Сегодня обратился в Роспотребнадзор и предложил разработать рекомендации по приготовлению шаурмы. Или в Петербурге — шавермы».

«Нужно определить полезные ингредиенты и исключить все вредные. Шаурма — неотъемлемый спутник нашей жизни. Значит, она должна быть качественной».

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Он также предложил разработать знак качества «Московский стандарт», который будет размещаться на точках продажи шаурмы, где соблюдаются все рекомендации Роспотребнадзора. А как вам идея стандартизировать этот вид фастфуда?

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