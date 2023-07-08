«К осени уже может укрепиться»: новый прогноз курса рубля

Рубль. Фото: Global Look Press 

Директор федерального методического центра по финансовой грамотности, доцент кафедры мировых финансовых рынков и финтеха РЭУ им. Г. В. Плеханова экономист Денис Перепелица успокоил россиян.

Эксперт заявил, что скоро рубль окрепнет.

По отношению к зарубежным доллару и евро российский рубль займет более выигрышную позицию, чем в последние дни.

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«Банк России в состоянии принять волевое решение и ограничить отток капитала за границу. Однако данное решение может привести к дефициту импортных товаров и разогнать инфляцию. В краткосрочной перспективе рубль скорее всего будет находиться на текущем уровне 90-93 рубля за доллар, а к осени уже может укрепиться до 85-86 рублей за доллар», – отметил эксперт в беседе с vnimanie.pro.

Напомним, ранее финансовый консультант рассказала, какие продукты подорожают в скором времени.

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