«К осени уже может укрепиться»: новый прогноз курса рубля

Эксперт заявил, что скоро рубль окрепнет.
По отношению к зарубежным доллару и евро российский рубль займет более выигрышную позицию, чем в последние дни.
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«Банк России в состоянии принять волевое решение и ограничить отток капитала за границу. Однако данное решение может привести к дефициту импортных товаров и разогнать инфляцию. В краткосрочной перспективе рубль скорее всего будет находиться на текущем уровне 90-93 рубля за доллар, а к осени уже может укрепиться до 85-86 рублей за доллар», – отметил эксперт в беседе с vnimanie.pro.
Напомним, ранее финансовый консультант рассказала, какие продукты подорожают в скором времени.