Простые маски из натуральных продуктов – это спасет ваши волосы после контакта с солнцем

Стали известны рецепты масок для волос. Это поможет спасти шевелюру после долгого нахождения под солнцем.

Важно помнить, что самолечение не рекомендуется! Обязательно проконсультируйтесь со специалистом. Только он может поставить диагноз и назначить лечение, если у вас есть проблемы с волосами.

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К слову, чтобы улучшить состояние волос, можно использовать маску с маслом. Смешайте столовую ложку оливкового масла и две столовые ложки кокосового масла. Добавьте один желток яйца для консистенции. Дайте средству настояться в течение 10 минут, а затем распределите его по всей длине волос. Держать маску следует от 15 до 30 минут.