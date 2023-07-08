Простые маски из натуральных продуктов – это спасет ваши волосы после контакта с солнцем

Стали известны рецепты масок для волос. Это поможет спасти шевелюру после долгого нахождения под солнцем.
Важно помнить, что самолечение не рекомендуется! Обязательно проконсультируйтесь со специалистом. Только он может поставить диагноз и назначить лечение, если у вас есть проблемы с волосами.
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К слову, чтобы улучшить состояние волос, можно использовать маску с маслом. Смешайте столовую ложку оливкового масла и две столовые ложки кокосового масла. Добавьте один желток яйца для консистенции. Дайте средству настояться в течение 10 минут, а затем распределите его по всей длине волос. Держать маску следует от 15 до 30 минут.
Может помочь и авокадо. Разотрите половину авокадо и смешайте его с одним желтком яйца. Нанесите получившуюся массу на волосы, начиная снизу вверх, и спрячьте локоны под душевую шапочку на 15-30 минут.
Маска с бананом – еще один вариант спасти волосы после солнечных ванн. Положите в чашу для блендера один спелый банан и ложку меда. После того, как все это перемололи, распределите маску по всей длине волос. Далее спрячьте волосы под душевую шапочку и заверните голову полотенцем. Через 20 минут тщательно промойте волосы шампунем. Об этом рассказали в thevoicemag.ru.