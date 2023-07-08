Поменяйте тушь – в жару недостаточно использовать обычный товар для ресниц

Эксперты рассказали, как спасти макияж во время жары. Для этого необходимо подобрать правильную тушь.
Высокая температура в июле – настоящее испытание для вашего макияжа. Если вам удалось отказаться от тональных средств благодаря легкому загару, тушь остается неотъемлемой частью макияжа. Так как она подчеркивает ресницы.
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При этом у жирной кожи на веках тушь постоянно отпечатывается, портя внешний вид. Можно использовать водостойкую тушь. Но эксперты не рекомендуют ее для регулярного пользования летом. Так как такая тушь может пересушить волоски.
Лучше выбирать тушь с микрофиброй в составе. Специальный воск в таких продуктах подкручивает и удлиняет ресницы. При этом тушь не «плывет» из-за жары.
Еще могут быть полезными в жару термотуши. Они легко смываются во время демакияжа, но они стойко держатся на улице при 30-градусной температуре. Об этом рассказали в thevoicemag.ru.