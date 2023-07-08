Поменяйте тушь – в жару недостаточно использовать обычное средство для ресниц

Эксперты рассказали, как спасти макияж во время жары. Для этого необходимо подобрать правильную тушь.

Высокая температура в июле – настоящее испытание для вашего макияжа. Если вам удалось отказаться от тональных средств благодаря легкому загару, тушь остается неотъемлемой частью макияжа. Так как она подчеркивает ресницы.

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При этом у жирной кожи на веках тушь постоянно отпечатывается, портя внешний вид. Можно использовать водостойкую тушь. Но эксперты не рекомендуют ее для регулярного пользования летом. Так как такая тушь может пересушить волоски.