Эти продукты помогут получить идеально ровный загар – советы эксперта

Все хотят ровный загар, вне зависимости от места его приобретения.

Это возможно. И даже не придется использовать специальные масла. Можно улучшить загар, добавив в свой рацион некоторые сезонные продукты.

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Например, нутрициологи рекомендуют употреблять спелые томаты, морковь, болгарский перец, дыню и абрикосы для красивого загара.