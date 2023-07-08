Эти продукты помогут получить идеально ровный загар – советы эксперта

Загар. Фото: Global Look Press 

Нутрициолог дала совет всем, кто хочет отправиться загорать.

Все хотят ровный загар, вне зависимости от места его приобретения.

Это возможно. И даже не придется использовать специальные масла. Можно улучшить загар, добавив в свой рацион некоторые сезонные продукты.

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Например, нутрициологи рекомендуют употреблять спелые томаты, морковь, болгарский перец, дыню и абрикосы для красивого загара.

Томаты, богатые ликопином, помогут защитить кожу от ультрафиолета. А остальные продукты с каротиноидами придадут естественное сияние коже после загара.

Полезна для загорелой кожи и рыба. Об этом рассказали в thevoicemag.ru.

 

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