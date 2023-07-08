«Какая стильная она у меня!»: Алена Шишкова показала моложавую маму

Алена Шишкова. Фото: соцсети 

Экс-избранница шоумена Тимати поделилась личным фото.

Стало известно, как выглядит мама модели Алены Шишковой.

30-летняя экс-избранница встретилась со своей лучшей подругой – родительницей. 

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«Июль, ВДНХ, мама. Какая стильная она у меня!», – отметила Алена Шишкова в личном микроблоге.

Поклонники Шишковой заявили, что мама модели выглядит, словно ее старшая сестра или даже подружка-ровесница. Все дело в том, что родительница Шишковой очень молодо выглядит. Подписчики оставили слова восхищения Надеждой Леонидовной. 

«Ваша мама очень красивая женщина. Видно, что вы с ней очень близки», «Мама просто красавица! Алена, ваша версия 2013-15», «Мама? Серьезно? Как подружка, ровесница», – написали поклонники Алены Шишковой.

Алена Шишкова с мамой. Фото: соцсети 

Напомним, ранее новую возлюбленную ТиматиВалентину Иванову – сравнили с Аленой Шишковой.

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