«Какая стильная она у меня!»: Алена Шишкова показала моложавую маму

Стало известно, как выглядит мама модели Алены Шишковой.

30-летняя экс-избранница встретилась со своей лучшей подругой – родительницей.

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«Июль, ВДНХ, мама. Какая стильная она у меня!», – отметила Алена Шишкова в личном микроблоге.

Поклонники Шишковой заявили, что мама модели выглядит, словно ее старшая сестра или даже подружка-ровесница. Все дело в том, что родительница Шишковой очень молодо выглядит. Подписчики оставили слова восхищения Надеждой Леонидовной.