«Какая стильная она у меня!»: Алена Шишкова показала моложавую маму

Стало известно, как выглядит мама модели Алены Шишковой.
30-летняя экс-избранница встретилась со своей лучшей подругой – родительницей.
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«Июль, ВДНХ, мама. Какая стильная она у меня!», – отметила Алена Шишкова в личном микроблоге.
Поклонники Шишковой заявили, что мама модели выглядит, словно ее старшая сестра или даже подружка-ровесница. Все дело в том, что родительница Шишковой очень молодо выглядит. Подписчики оставили слова восхищения Надеждой Леонидовной.
«Ваша мама очень красивая женщина. Видно, что вы с ней очень близки», «Мама просто красавица! Алена, ваша версия 2013-15», «Мама? Серьезно? Как подружка, ровесница», – написали поклонники Алены Шишковой.
Алена Шишкова с мамой. Фото: соцсети
Напомним, ранее новую возлюбленную Тимати – Валентину Иванову – сравнили с Аленой Шишковой.