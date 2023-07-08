Так кукуруза получится невероятно сливочной и нежной – спешите повторить

Опытные хозяйки раскрыли секрет быстрой варки кукурузы.
Если вы добавите один секретный ингредиент в процесс варки кукурузы, вы сможете насладиться вкусным блюдом. У кукурузы сразу появится сливочно-молочный привкус.
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Опытные кулинары рекомендуют добавлять молоко в воду, в которой варятся початки кукурузы. Также можно отварить кукурузу только в молоке.
Чтобы усилить вкус, добавьте два дополнительных ингредиента: небольшое количество соли и кусочек сливочного масла. Их следует положить в конце процесса варки. Об этом рассказали в belnovosti.by.
Напомним, ранее эксперты назвали метод быстрый варки свеклы.