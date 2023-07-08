Если нет кондиционера: эти варианты помогут охладиться быстро и дешево

Стало известно, зачем нужно класть прохладные мешочки с крупой под простыню или подушку. Это поможет выдержать жару.

Еще можно проделать трюк с бутылкой. Только обратите внимание, что бутылки должны быть хорошо закрыты. Чтобы ледяная вода не разливалась по постели. Эти бутылки с водой помогут охладиться, если у вас нет кондиционера.

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Также используйте вентиляторы. Это поможет создать поток свежего воздуха и снизить температуру в помещении. Расположите вентиляторы так, чтобы воздух циркулировал по всей комнате.

Еще один совет – уменьшите использование электроприборов во время жары. Это поможет избежать дополнительного нагревания помещения. Об этом рассказали в ysia.ru.