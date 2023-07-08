«Опаснее всего выходить на улицу»: синоптики рассказали о жаркой погоде в этих регионах России

Жара. Фото: Global Look Press 

Метеоролог Александра Шувалова предупредила россиян.

Стало известно, в каких регионах лучше не выходить на улицу из-за жуткой жары.

Синоптики спрогнозировали опасные дни на Урале и юге Западной Сибири.

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«Опаснее всего выходить на улицу тем, кто проживает на Урале и юге Западной Сибири. Сейчас там безоблачно, и спастись от ультрафиолета можно, лишь оставаясь в тени с двенадцати до трех часов», – рассказала метеоролог Александра Шувалова в беседе с gorodovoy.ru.

Напомним, ранее эксперты рассказали, как поступать с электроприборами во время грозы.

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