Стал известен метод быстрый варки свеклы – 10 минут и все

Опытные кулинары поделились способом сварить свеклу быстро и эффективно.

К слову, рекомендуется промыть и проколоть свеклу. А затем поместить ее в рукав для запекания с двумя надрезами.

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Далее свеклу следует нагревать в микроволновке. При этом важно делать перерывы: две минуты нагревания, одна минута покоя, затем еще две минуты нагревания в СВЧ.

После этого овощи следует переложить в кипящую воду с добавлением соли и хлебной корочки, которые помогут ускорить процесс варки и избавить свеклу от неприятного запаха. Свеклу нужно варить всего 10 минут таким способом, рассказали в belnovosti.by.