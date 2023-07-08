Эти цвета будут идеально смотреться на ваших глазах летом – советы визажиста

Коралловый - третий цвет, о котором упомянула эксперт. Он отличается яркостью и хорошо смотрится на любом оттенке кожи. Этот цвет подходит для тех случаев, когда вы хотите создать игривый и веселый образ.

Еще больше новостей читайте в нашем Telegram-канале «Звездная пыль».

Этим летом популярны будут металлические оттенки, включая золото, серебро, бронзу и медь.

Не забывайте и про ярко-красный. Этот классический оттенок никогда не выйдет из моды и всегда придает образу смелости.