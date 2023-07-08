Эти цвета будут идеально смотреться на ваших глазах летом – советы визажиста

Стало известно, какой макияж украсит и дополнит ваш летний образ.
Визажист Арина Михеева назвала несколько оттенков вечернего макияжа, которые придадут образу невероятную роскошь.
Один из таких оттенков – это ярко-оранжевый. Он идеально подходит для тех, кто готов рисковать и хочет произвести впечатление на окружающих. А еще такой оттенок подойдет любому типажу.
Лавандовый – еще один уникальный цвет. Если выбирать его в мягких и прохладных оттенках, он поможет создать свежий и женственный образ.
Коралловый - третий цвет, о котором упомянула эксперт. Он отличается яркостью и хорошо смотрится на любом оттенке кожи. Этот цвет подходит для тех случаев, когда вы хотите создать игривый и веселый образ.
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Этим летом популярны будут металлические оттенки, включая золото, серебро, бронзу и медь.
Не забывайте и про ярко-красный. Этот классический оттенок никогда не выйдет из моды и всегда придает образу смелости.
«Это лишь некоторые из самых популярных оттенков макияжа, которые, как ожидается, будут популярны летом 2023 года. Так что начните экспериментировать с разными цветами и найдите идеальный оттенок макияжа для своего образа», – добавила визажист в беседе с vnimanie.pro.