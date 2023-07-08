Море вариаций – с чем носить джинсовку этим летом

Стало известно, какие вещи идеально подойдут к джинсовке.
Стилист рекомендовала этим летом надевать куртку из денима. Образы с ней получатся очень стильными.
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Но одну джинсовку не наденешь. К ней нужно подобрать что-то не менее модное. Эксперт предлагает остановить внимание на тотально денимном луке.
В таком образе все вещи будут джинсовыми. Можно выбрать брюки, топ и к ним добавить такую же денимную куртку.
Если такой вариант для вас не подходит, можно присмотреть топ и юбку в бельевом стиле, а также летящее платье с цветочным принтом. Или просто футболка с шортами, топ-бандо и брюки на высокой посадке подойдут к джинсовке. Об этом стилист рассказала в vnimanie.pro.