Море вариаций – с чем носить джинсовку этим летом

Стало известно, какие вещи идеально подойдут к джинсовке.

Стилист рекомендовала этим летом надевать куртку из денима. Образы с ней получатся очень стильными.

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Но одну джинсовку не наденешь. К ней нужно подобрать что-то не менее модное. Эксперт предлагает остановить внимание на тотально денимном луке.

В таком образе все вещи будут джинсовыми. Можно выбрать брюки, топ и к ним добавить такую же денимную куртку.