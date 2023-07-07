Чем полить капусту, если она перестала расти: поможет бесплатный настой — мигом закрутится в кочаны

Если вы стали замечать, что капуста замедлилась в росте, не выпускает новые листья или не закручивается в кочаны. То, вероятнее всего, ей не хватает питательных веществ.

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Опытные дачники в таких случаях рекомендуют подкормить посадки настоем из сорняков. Можно использовать: крапиву, чистотел и одуванчики.

Для большей эффективности следует включить в состав небольшое количество древесной золы или мела.

Удобрение нужно вносить методом полива. Подкормку необходимо провести дважды за сезон. Интервал между процедурами: 14 дней.

Источник: tut-news.ru