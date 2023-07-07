Теперь останется без изменений: назван окончательный курс валют — это финиш

Торги на Московской валютной бирже в эту пятницу, 7 июля, завершились корректировкой рубля. Национальная валюта заметно укрепилась к доллару, но упала к евро и юаню.

Исходят из результатов торгов, Центробанк России установил курс валют на выходные - 8 и 9 июля. Это курс окончательный и до понедельника, 10 июля, меняться не будет. Иными словами, на этой неделе это финишные цифры.

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