Теперь останется без изменений: назван окончательный курс валют — это финиш

Торги на Московской валютной бирже в эту пятницу, 7 июля, завершились корректировкой рубля. Национальная валюта заметно укрепилась к доллару, но упала к евро и юаню.
Исходят из результатов торгов, Центробанк России установил курс валют на выходные - 8 и 9 июля. Это курс окончательный и до понедельника, 10 июля, меняться не будет. Иными словами, на этой неделе это финишные цифры.
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Официальный курс доллара - 91.6879 рубля, евро - 99.8189 рубля.
Курс доллара по отношению к российскому рублю снизился на 88 копеек, что составило -0.96%. С начала июля доллар стал дороже на 3 рубля 30 копеек. Укрепление российского рубля по отношению к евро составило 90 копеек (-0.9%). За пять рабочих дней июля евро вырос на 3 рубля 80 копеек.
По материалам bankiros.ru.