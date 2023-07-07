Что делать, если на огурцах мало завязей: поможет 1 капля аптечного препарата — плодов будет тьма

Иногда огурцы пышно цветут и выглядят вполне бодро. Однако завязей на растениях почти не появляется. Конечно, это огорчает дачников, и они пытаются исправить ситуацию.
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В магазинах можно найти множество подкормок и прочих стимулирующих средств. Но обычно достаточно просто опрыскать растения слабым раствором йода.
Для приготовления средства нужно размешать 1 каплю аптечного препарата в 3 литрах теплой воды.
Опрыскивание рекомендуется проводить в безветренную погоду. Рано утром или в вечернее время.
Если вы планируете обработку тепличных растений, то обязательно используйте защитную маску.
Источник: oka.fm