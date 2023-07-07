Четыре столовые ложки под каждый корешок: огурцы гарантированно не будут горчить — вырастут сладкие и хрустящие

Огурчики в теплице. Фото: Global Look Press

Раскрываем рецепт подкормки, которая препятствует образованию горечи в огурцах.

Бывалые дачники знают, что причиной появления горечи в огурцах является отсутствие правильного ухода за этими растениями в момент завязи плодов.

Огурцы, как и большинство других растений, нуждаются не только в поливе, но и в регулярных подкормках. Очень хорошо удобрить огурцы семью горчичного порошка и древесной золы.

После таких процедур огурцы будут сладкими, хрустящими и без намека на горечь.

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Порошок и зола берутся в равных пропорциях и тщательно перемешиваются. Затем этой смесью нужно посыпать грядки. Достаточно примерно четыре столовых ложки под каждый корешок с огурчиками.

Подкармливать огурцы нужно раз в две недели между поливами.

По материалам belnovosti.by.

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