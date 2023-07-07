Четыре столовые ложки под каждый корешок: огурцы гарантированно не будут горчить — вырастут сладкие и хрустящие

Бывалые дачники знают, что причиной появления горечи в огурцах является отсутствие правильного ухода за этими растениями в момент завязи плодов.
Огурцы, как и большинство других растений, нуждаются не только в поливе, но и в регулярных подкормках. Очень хорошо удобрить огурцы семью горчичного порошка и древесной золы.
После таких процедур огурцы будут сладкими, хрустящими и без намека на горечь.
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Порошок и зола берутся в равных пропорциях и тщательно перемешиваются. Затем этой смесью нужно посыпать грядки. Достаточно примерно четыре столовых ложки под каждый корешок с огурчиками.
Подкармливать огурцы нужно раз в две недели между поливами.
По материалам belnovosti.by.