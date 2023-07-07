Четыре столовые ложки под каждый корешок: огурцы гарантированно не будут горчить — вырастут сладкие и хрустящие

Бывалые дачники знают, что причиной появления горечи в огурцах является отсутствие правильного ухода за этими растениями в момент завязи плодов.

Огурцы, как и большинство других растений, нуждаются не только в поливе, но и в регулярных подкормках. Очень хорошо удобрить огурцы семью горчичного порошка и древесной золы.

После таких процедур огурцы будут сладкими, хрустящими и без намека на горечь.

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