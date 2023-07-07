Смочите салфетку в этом растворе и приложите к подмышкам: неприятного запаха пота как ни бывало — дезодорант больше не нужен

Красивая молодая девушка. Фото: Global Look Press

Лайфхаки для тех, кто страдает обильным потоотделением в жару.

Если ваш дезодорант не справляется с деликатной проблемой уничтожения неприятного запаха пота из подмышек, попробуйте использовать народные средства.

Отличным средством, справляющимся со зловонием, считается яблочный уксус. На его основе делают примочки.

Яблочный уксус разводят с водой комнатной температуры в пропорции один к одному. Затем в этой жидкости смачивают салфетку и прикладывают к подмышкам минут на 15-20. Руки при этом нужно прижать к телу.

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Затем подмышкам дают высохнуть естественным путем, не протирая их сухой салфеткой. Делать такие примочки лучше вечером. 

Уром нужно помыть подмышками с мылом, ополоснуть чистой водой, чередуя холодную и горячую. Это тонизирует кожу и снизит активность потовых желез. А уксус не позволит появиться неприятному запаху.

По материалам m.ilive.

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