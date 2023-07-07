Смочите салфетку в этом растворе и приложите к подмышкам: неприятного запаха пота как ни бывало — дезодорант больше не нужен

Если ваш дезодорант не справляется с деликатной проблемой уничтожения неприятного запаха пота из подмышек, попробуйте использовать народные средства.

Отличным средством, справляющимся со зловонием, считается яблочный уксус. На его основе делают примочки.

Яблочный уксус разводят с водой комнатной температуры в пропорции один к одному. Затем в этой жидкости смачивают салфетку и прикладывают к подмышкам минут на 15-20. Руки при этом нужно прижать к телу.

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