Смочите салфетку в этом растворе и приложите к подмышкам: неприятного запаха пота как ни бывало — дезодорант больше не нужен

Если ваш дезодорант не справляется с деликатной проблемой уничтожения неприятного запаха пота из подмышек, попробуйте использовать народные средства.
Отличным средством, справляющимся со зловонием, считается яблочный уксус. На его основе делают примочки.
Яблочный уксус разводят с водой комнатной температуры в пропорции один к одному. Затем в этой жидкости смачивают салфетку и прикладывают к подмышкам минут на 15-20. Руки при этом нужно прижать к телу.
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Затем подмышкам дают высохнуть естественным путем, не протирая их сухой салфеткой. Делать такие примочки лучше вечером.
Уром нужно помыть подмышками с мылом, ополоснуть чистой водой, чередуя холодную и горячую. Это тонизирует кожу и снизит активность потовых желез. А уксус не позволит появиться неприятному запаху.
По материалам m.ilive.