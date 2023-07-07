Срочный отказ от доллара: россиян призвали воздержаться от покупки валюты — что происходит

Доллар в итоге за эту неделю, первую в июле, подорожал на 1 рубль и 70 копеек — до 91,25 рубля. Евро теперь стоит свыше ста рублей.
В такой ситуации финансовые аналитики советуют отказаться от покупки валюты. Приобретать евро и доллары сейчас имеет смысл только тем, кто планирует выезжать за рубеж.
Остальным же нужно воздержаться. По словам экономистов, рубль в ближайшее время начнет укрепляться. Уже в третьем квартале, по прогнозам, доллар будет торговаться в диапазоне 80–85 рублей. Тогда и можно будет приступать к обмену рублей на доллары.
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«В течение третьего квартала текущего года курс может укрепиться до 80–85 рублей за доллар», — считает старший экономист инвестиционного банка «Синара» Сергей Коныгин.
По материалам 1prime.ru