Срочный отказ от доллара: россиян призвали воздержаться от покупки валюты — что происходит

Доллар в итоге за эту неделю, первую в июле, подорожал на 1 рубль и 70 копеек — до 91,25 рубля. Евро теперь стоит свыше ста рублей.

В такой ситуации финансовые аналитики советуют отказаться от покупки валюты. Приобретать евро и доллары сейчас имеет смысл только тем, кто планирует выезжать за рубеж.

Остальным же нужно воздержаться. По словам экономистов, рубль в ближайшее время начнет укрепляться. Уже в третьем квартале, по прогнозам, доллар будет торговаться в диапазоне 80–85 рублей. Тогда и можно будет приступать к обмену рублей на доллары.

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