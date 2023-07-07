Чем опрыскать малину в период плодоношения, чтобы вывести всех червяков — ягода не пострадает

Малина — вкусная и полезная ягода. Но, к большому сожалению многих дачников, плоды этой культуры часто оказываются червивыми.

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Маленькие белые паразиты обитают внутри ягод. Это личинки малиновой мухи и малинового жука. Бороться с вредителями нужно начинать заранее: ранней весной. Однако и в период плодоношения можно кое-что сделать.

Чтобы очистить ягодные кусты от противных личинок, нужно провести опрыскивание малинника слабым раствором перманганата калия.

Для его приготовления следует растворить несколько кристалликов аптечного средства в 10 литрах воды. Должна получиться: бледно-розовая жидкость.

Марганцовка не нанесет вреда ягодам, а вот вредителю она очень не понравится. Червяки начнут покидать свое убежище после первой же обработки.

Помните: если вы проводили опрыскивание кустов в период созревания плодов, то обязательно мойте ягоду перед тем, как употребить ее в пищу.

Источник: дзен-канал «Богатый урожай»