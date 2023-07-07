Не забудьте провернуть этот трюк за неделю до уборки чеснока: головки станут крупнее в 2 раза

Если вы исправно вносили все подкормки для чеснока, поливали грядки в соответствии с расписанием и рыхлили грунт с оглядкой на лунный календарь огородника. То знайте: можно сделать еще одну вещь, которая гарантированно улучшит качество урожая.

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Бывалые дачники утверждают, что примерно за неделю до сбора урожая нужно обязательно завязать чесночную ботву в узел. По их заверениям, эта процедура поможет чуть ли не вдвое увеличить размер луковицы. Помимо этого, овощ станет более лежким.

Для узла используют верхние листья. Усердствовать сильно не нужно, так как важно сохранить побеги в целости. Если перья очень длинные, то можно завязать парочку узлов.

Источник: ogorod.ru