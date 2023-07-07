Насыпьте это прямо к корням: бешеный рост помидорам обеспечит простейшая подкормка — будут крупные, сладкие, мясистые

Килограмм золы нужно смешать с таким же объемом жмыха и добавить молотую яичную скорлупу, которая уместилась в литровой банке. Все хорошенько перемешать до получения однородного порошка.

Эту смесь нужно насыпать под корень каждого кустика помидор, затем полить.

По материалам belnovosti.by.