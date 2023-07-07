Насыпьте это прямо к корням: бешеный рост помидорам обеспечит простейшая подкормка — будут крупные, сладкие, мясистые

Помидоры в июле обязательно нужно подкармливать, и тогда они отблагодарят хорошим урожаем.
Благодаря натуральной подкормке, томаты растут крупными, мясистыми и сладкими. Так, древесная зола способна обеспечить растения фосфором, калием, магнием, цинком, железом и другими важными элементами.
Яичная скорлупа препятствует образованию гнили и делает землю более рыхлой. Горчичный жмых очищает почву от возбудителей грибка, быстро перегнивает и насыщает растения полезными компонентами.
Смешав все эти ингредиенты, можно получить суперподкормку для помидоров.
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Килограмм золы нужно смешать с таким же объемом жмыха и добавить молотую яичную скорлупу, которая уместилась в литровой банке. Все хорошенько перемешать до получения однородного порошка.
Эту смесь нужно насыпать под корень каждого кустика помидор, затем полить.
По материалам belnovosti.by.