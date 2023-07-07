Полейте этим стимулятором комнатные растения — тут же зацветут: даже розы и лилии порадуют

Чтобы уговорить комнатные растения выпустить бутоны, иногда приходится тратить уйму времени и сил. Поэтому хорошо, что опытные цветоводы поделились своим секретом.

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Это просто невероятно! Оказывается, достаточно нескольких поливов настоем золы, чтобы растения порадовали пышным цветением.

Для приготовления зольного средства нужно размешать 50 г несгоревших остатков древесины в 2 литрах воды и подождать неделю.

Готовый стимулятор нужно вносить под корень растений. Периодичность процедуры: не чаще 2 раз в месяц.

Такая подкормка придется по вкусу розам, лилиям, пионам и клематисам. Если все делать в соответствии с этой инструкцией, то они будут цвести без перерыва.

Источник: tut-news.ru